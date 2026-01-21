Rus askerlerinin yeni moloz yığını kamuflajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasında ABD öncülüğündeki barış planı müzakereleri sürerken savaş da tüm şiddetiyle devam ediyor.

Ukrayna'da cepheyi her geçen gün daha ileri taşıyan Rus askerlerinin kullandığı yeni kamuflajın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

MOLOZ YIĞINI GİBİ GÖRÜNÜYOR

Kentsel çevrelerde görünmemek için kullanılan kamuflaj sayesinde askerler, adeta bir moloz yığınına benziyor.

YAPAY ZEKAYI YANILTABİLİR

Hareketsiz durduklarında çevrelerinden ayırt etmesi zor olan kamuflajlı askerlerin, bu sayede kendilerini tespit etmek için kullanılan yapay zekayı da yanıltmaları amaçlanıyor.

SABOTAJ VE KEŞİF BİRLİKLERİ TARAFINDAN KULLANILACAK

Yeni moloz yığını kamuflajının, kentsel alanda operasyonlarda bulunan sabotaj ve keşif birlikleri tarafından, drone'lardan gizlenmek için kullanılacağı söyleniyor.