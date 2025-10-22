ABD'de motoru duran pervaneli uçak, sahile acil iniş yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin California eyaletinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. San Diego kentinde motor arızası yaşayan Cessna 170 tipi küçük uçak, Mission Beach sahiline acil iniş yaptı.

YARALANAN YOK

San Diego İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamada, olayın saat 11.45 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, uçakta bulunan iki kişi ile sahildeki vatandaşların kazadan yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.

23 YILLIK UÇAĞI, İLK KEZ ARIZALANDI

Uçağın pilotu Victor Schneider, 1953 model uçağına 23 yıldır sahip olduğunu ve ilk kez böyle bir sorunla karşılaştığını söyledi. Schneider, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Kızımla uçuş yaparken motor aniden durdu. Gelgit nedeniyle sertleşmiş zemini fark ettim ve sahile iniş yapmaya karar verdim. Tek endişem kimseye zarar vermemekti.”

"BOŞ BİR ALAN BULUP İNDİM"

Deneyimli pilot, sahilde az insanın bulunduğu boş bir alan bulduğunu belirterek, “Gerçekten çok iyi bir boşluk yakaladım ve acil inişi başarıyla gerçekleştirdim” dedi.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Cessna tipi uçağın Mission Beach sahiline iniş anı, çevrede bulunan vatandaşların amatör kameralarına yansıdı. Görüntülerde, uçağın düşük irtifada süzülerek kumsala teker koyduğu ve ardından güvenli şekilde durduğu görülüyor.