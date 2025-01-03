ABD'de 'Muhammed' en popüler 10 bebek ismi arasına girdi

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İngiltere ve Galler'de yapılan bir araştırmaya göre, 2023 yılında erkek çocuklarına en çok verilen isim "Muhammed" olarak açıklanmıştı.

İngiltere'nin ardından aynı araştırma ABD'de gerçekleştirildi.

New York Şehri Sağlık Bakanlığı, 2023'te New York şehrinde doğan bebekler için en popüler isimleri açıkladı.

EN ÇOK EMMA VE LİAM POPÜLER

Liam 2016'dan beri erkekler için bir numaralı isim olurken, Emma 2017'den beri kızlar için en çok tercih edilen isim olarak açıklandı.

New York City doğum belgesi kayıtlarına göre 2023'te 382 kız bebeğe Emma ve 743 erkek bebeğe Liam ismi kondu.

MUHAMMED İSMİ YÜKSELİŞTE

2022'deki ilk 10'daki isimlerin çoğu yerlerini korurken, yeni isimler 2023 listesinde şaşırtan bir ivme kazandı.

Muhammed ismi, 2023 yılında bebekler için tercih edilen isimler arasında ilk kez "ilk on" içerisinde yer aldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLER

New York'ta en çok tercih edilen bebek isimleri ise şöyle:



