ABD’de öğretim görevlisi yapay zeka kullandı: Öğrenci ders ücretini geri istedi

İHA

ABD’de üniversitede ChatGPT depremi yaşadı.

Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesi’nde öğrenci olan Ella Stapleton, öğretim görevlisi Rick Arrowood’un ders notlarını yapay zeka botu ChatGPT ile hazırladığını belirterek, işletme fakültesine resmi bir şikayette bulundu.

DERS ÜCRETİNİN İADESİNİ TALEP ETTİ

Ella Stapleton, şikayetinde derse ödediği 8 bin doların iadesini talep etti.

Stapleton’ın açıklamasına göre, organizasyonel davranış dersi için hazırlanan notların ortasında, "Tüm alanları genişletin. Daha ayrıntılı ve spesifik olun" ifadesi yer alıyordu.

YAPAY ZEKA KULLANIMINA AİT İZLER BULDU

Stapleton, derse ait diğer materyallere baktığında da yapay zeka kullanımına dair izler bulduğunu ve yazım hatalarını içeren metinlerin yer aldığını söyledi.

Dersin öğretim görevlisi Arrowood’un dağıttığı ders izlencesinde öğrencilerin yapay zeka kullanmasının yasak olduğunun belirtildiğini kaydeden Stapleton, "Bize kullanmamamızı söylüyor ama kendisi kullanıyor" ifadelerini kullandı.

KABUL ETTİ

Öğretim görevlisi Arrowood ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, ders dosyalarını ve belgelerini düzenlemek için ChatGPT'den faydalandığını kabul etti.

Arrowood, Bu durumun kendisini yapay zekayı daha temkinli kullanmaya ittiğini söyledi.

ÜNİVERSİTE ÜCRET İADESİ İSTEMİNİ REDDETTİ

Northeastern Üniversitesi, Ella Stapleton’ın ücret iadesi talebini reddetti.