Yaşar Güler, Tom Barrack ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de, Suriye ordusu ile YPG/SDG terör örgütü unsurları arasında çıkan çatışmanın ardından gerilim devam ediyor.

GÜLER İLE BARRACK BİR ARAYA GELDİ

Bölgenin geleceği merak edilirken Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

GENELKURMAY BAŞKANI DA KATILDI

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

SURİYE OLAYLARININ ELE ALINDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Barrack'ın Suriye'de yaşananların ardından Türkiye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşmesi, bölgede strateji ve seçeneklerin değerlendirildiği izlenimi verdi.

BARRACK'IN AÇIKLAMASI

Tom Barrack'tan gelen açıklamada, “ABD, Suriye'deki tüm taraflarla yakın temas halinde olup, gerilimi düşürmek, tırmanmayı önlemek ve Suriye hükümeti ile SDF arasında entegrasyon görüşmelerine geri dönmek için gece gündüz çalışmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

DÜN TİCARET BAKANI'YLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Büyükelçi Barrack, dün ise Ticaret Bakanlığı'na yaptığı ziyarette Bakan Ömer Polat ile bir araya gelmişti.