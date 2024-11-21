ABD'de öldürdüğü ev arkadaşını günlerce buzdolabında sakladı

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ABD'de korkunç olay...

68 yaşındaki Monique Gilbertson, ev arkadaşını silah sakladığı gerekçesiyle polise şikayet etti.

Ev arkadaşının pis ve normal olmadığını da polise belirten kadın, adamı evden kovarak kapı ve pencere kilitlerini değiştirdi.

CESED BUZDOLABINDA BULUNDU

Monique Gilbertson'ın bu ihbarın ardından gitmesi zorunlu olduğu sağlık kontrollerine gitmemesi üzerine polis eve gelerek inceleme yaptı.

Ekipler yaşlı kadının cansız bedeninin buzdolabına saklanmış halde buldu.

"UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ"

Daha önce yaşlı kadın tarafından ihbar edilen eski ev arkadaşı 37 yaşındaki Daniel Roush,Gilbertson'ın ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandı.

Roush, Gilbertson'ın ölümünün, kendisinden aldığı fentanil ve kokaini aşırı dozda tüketmesinden kaynaklandığını iddia ederek Gilbertson'ı yemek odası sandalyesinde çökmüş halde bulduktan sonra buzdolabına koyduğunu söyledi.

"SUÇSUZUM"

İkinci derece cinayetle suçlanan Roush, çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti.

Roush'un kilitler değiştirildikten sonra eve nasıl girdiği ve Gilbertson'ın ölüm nedeni hala belirsizliğini koruyor.