İran Dışişleri Bakanı: ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi

Geçtiğimiz günlerde hedef alınan ABD'ye ait E-3 AWACS erken uyarı uçağının fotoğrafını paylaşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Suudi Arabistan Krallığı'na saygı duyduğunu ve onu kardeş bir ülke olarak gördüğünü dile getirdi.

Arakçi, "Operasyonlarımız, Araplara da İranlılara da saygı duymayan ve güvenlik sağlayamayan düşman saldırganlara yöneliktir" ifadelerini kullandı.

"ABD GÜÇLERİNİ BÖLGEDEN ÇIAKRMANIN TAM ZAMANI"

ABD'nin bölgedeki hava komuta sistemlerine düzenlenen saldırılara işaret eden Arakçi, "ABD güçlerini bölgeden çıkarmanın tam zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar almış, aynı saldırıda yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı belirtilmişti.