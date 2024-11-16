ABD’de orman yangınında 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

DHA

ABD'nin New Jersey eyaletinde 30 Ekim’de meydana gelen orman yangınında, 52 dönümlük alan kül olmuştu.

Polisten yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınmasının günler sürdüğü ifade edildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada, yangının çıkış sebebine dair deliller toplandıktan sonra kundaklamaya dair bulgular bulunduğu, şüpheli olarak 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı belirtildi.

New Jersey İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, yangının çevredeki yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı vurgulandı. Ancak yangının, bölgede ciddi ekolojik zararlar bıraktığı ve doğal yaşamı olumsuz etkilediği vurgulandı.