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ABD’de orman yangınlarında ‘alev hortumu’ oluştu

ABD’de orman yangınlarında ‘alev hortumu’ oluştu

Kaliforniya'da şiddetli rüzgar, düşük nem ve yüksek sıcaklığın etkisiyle devam eden orman yangınlarında nadir rastlanan bir durum yaşandı.