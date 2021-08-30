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- ABD’de orman yangınlarında ‘alev hortumu’ oluştu
ABD’de orman yangınlarında ‘alev hortumu’ oluştu
Kaliforniya'da şiddetli rüzgar, düşük nem ve yüksek sıcaklığın etkisiyle devam eden orman yangınlarında nadir rastlanan bir durum yaşandı.
- İHA
- 30.08.2021 - 16:26
- Güncelleme : 30.08.2021 - 16:47
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Elayetin güneyi Riverside’da yangın söndürme çalışmaları sırasında rüzgarın etkisiyle alev hortumu görüldü.
HAVADAN MÜDAHALE
Hortuma yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi.
Kaliforniya genelinde, 15 bin 200 itfaiye eri yangın söndürme çalışmalarında görev alıyor. Yangınlar nedeniyle eyalette 400 ev ve bina küle dönerken, binlerce kişi evlerinden tahliye ediliyor.
ABD'de orman yangınında alev hortumu oluştu