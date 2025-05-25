ABD'de Pentagon'dan gazetecilere erişim ve dolaşım sınırlaması talimatı

AA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ulusal güvenlikle ilgili bilgilerin korunmasına işaret ederek, gazetecilerin Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasındaki erişimlerini ve dolaşımını sınırlayan talimat yayımladı.

Yeni talimatın yayımlanmasında ‘hassas bilgilerin korunması’ gerekçe gösterildi.

İZİN ALINMADAN BAZI BÖLÜMLERİN DOLAŞILMASI YASAKLANDI

‘Pentagon içinde basın/medya erişimine yönelik güncellenmiş fiziksel kontrol önlemleri’ başlıklı talimatta, Pentagon'da son zamanlardaki gizli sızmaların altı çizilerek, medya mensuplarının Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu bölümler başta olmak üzere Pentagon içindeki bazı alanlara önceden izin almadan ve yetkili refakatçi olmadan dolaşmalarının yasaklandığı belirtildi.

"İFŞALAR, ABD HİZMET ÜYELERİNİN HAYATINI TEHLİKEYE ATABİLİR"

Talimatta, “Bakanlık, şeffaflığa bağlı kalırken aynı zamanda hassas gizli ulusal güvenlik bilgilerini korumakla yükümlüdür. Yetkisiz ifşalar, ABD hizmet üyelerinin hayatlarını tehlikeye atabilir” ifadesine yer verildi.

YENİ BİLGİLENDİRME FORMLARI DOLDURULACAK

Talimatta, önlemlere uymayan basın mensuplarının kartlarının iptal edileceği uyarısı yapılarak, gelecek haftalarda, Pentagon'da görev yapan basın mensuplarından, gizli bilgileri koruma sorumlulukları ve ek güvenlik kontrolleri için kimliklerini güncellemelerini içeren yeni bir bilgilendirme formunu doldurmaları isteneceği aktarıldı.