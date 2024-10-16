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Haber Merkezi

ABD'de ülkeyi sarsan bir skandal yaşandı.

Polis memurlarının öldürme yetkisinin bulunduğu ülkede saldırıya uğrayan bir polis, kendisine saldıran kişiye silahıyla karşılık verdi.

Virginia eyaletinde sağlık kontrolü yapmak üzere bir eve giden polis, ev sahibi Sarah Wilson'un kapıyı saniyeler içerisinde yüzüne kapatmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI

Kapıyı tekrar çalan polis ekibi, 3 dakika boyunca kapıyı açması için Sarah ile iletişime geçmeye çalıştı.

Kısa süre sonra kapıyı bornozla açan kadın, önce memura "Nasılsın?" dedikten sonra elindeki bıçakla genç adamı defalarca bıçakladı.

New York Post'un haberine göre vücut kamerası açık olan polis, o anları anbean kaydederken saldırgan kadın, polis memurunu defalarca kez yüzünden bıçakladı.

Çığlıklar içerisinde kalan polis memuru, kadına geri çekilmesi için uyarı yapsa da Wilson polisi bıçaklamaya devam etti.

SALDIRGANI VURUP ÖLDÜRDÜ

Acıya katlanamayan polis memuru, silahıyla saldırganı 3 kez vurdu.

Bıçaklı saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, polis memuru ise destek isteyerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Virginia Polis Müdürlüğü, polis memurunun saldırganı uyardığını ancak saldırının şiddeti artınca koridorda sıkışan polis memurunun ateş etmekten başka bir çaresinin kalmadığını açıkladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırganı vurarak ölümüne sebeb olan polis memuru Peter Liu için soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamına polis memurunun olayı, saniye saniye kaydeden vücut kamerası kayıtları incelemeye alındı.