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- ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı
ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı
- DHA
- 22.04.2021 - 18:13
- Güncelleme : 22.04.2021 - 18:15
ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlere ait görüntüler gelmeye devam ediyor.
POLİS, 17 YAŞINDAKİ SİYAHİ GENCİ VURMUŞTU
Ülkenin Tennessee eyaletinde 12 Nisan'da gerçekleşen olayda 17 yaşındaki siyahi Anthony J. Thompson Jr. 'nin aile içi şiddet iddiasıyla polis tarafından Knox kentinde yer alan Austin-East Magnet Lisesi'ndeki bir tuvalette gözaltına alınmıştı. Polis, Anthony J. Thompson Jr. 'nin silah çektiği nedeniyle vurulduğunu açıklamıştı.
O ANLAR KAMERADA
Knox Bölge Başsavcısı Charme Allen,düzenlediği basın toplantısında olaya ait görüntüleri yayınladı. Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüde, polisin kelepçelemek istediği sırada Thompson Jr'nin polisin silahına uzanmaya çalıştığı ve ikili arasında boğuşma yaşandığı görülüyor.
ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı VİDEO