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    ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı

    ABD’nin Tennessee eyaletinde geçen hafta okulun tuvaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden 17 yaşındaki siyahi gencin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntü paylaşıldı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 18:15
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    ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı

    ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlere ait görüntüler gelmeye devam ediyor.

    POLİS, 17 YAŞINDAKİ SİYAHİ GENCİ VURMUŞTU

    Ülkenin Tennessee eyaletinde 12 Nisan'da gerçekleşen olayda 17 yaşındaki siyahi Anthony J. Thompson Jr. 'nin aile içi şiddet iddiasıyla polis tarafından Knox kentinde yer alan Austin-East Magnet Lisesi'ndeki bir tuvalette gözaltına alınmıştı.  Polis, Anthony J. Thompson Jr. 'nin silah çektiği nedeniyle vurulduğunu açıklamıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Knox Bölge Başsavcısı Charme Allen,düzenlediği basın toplantısında olaya ait görüntüleri yayınladı. Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüde, polisin kelepçelemek istediği sırada Thompson Jr'nin polisin silahına uzanmaya çalıştığı ve ikili arasında boğuşma yaşandığı görülüyor.

    ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı VİDEO

    ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı #1

    ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı #2

    ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı #3

    ABD’de polise direnirken öldürülen siyahi gencin görüntüleri paylaşıldı #4

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