ABD’de radyoaktif karides alarmı: 9 eyalette ürünler geri çağrıldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Sezyum-137 bulaşma riski nedeniyle dondurulmuş karides ürünleri için geri çağırma kararı aldı. Southwind Foods, LLC tarafından satılan çiğ ve pişmiş karideslerin raflardan toplatıldığı bildirildi.

9 EYALETTE SATIŞA SUNULMUŞTU

FDA’nın perşembe günü yayımladığı açıklamaya göre, riskli ürünler 17 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında Alabama, Arizona, Kaliforniya, Massachusetts, Minnesota, Pensilvanya, Utah, Virginia ve Batı Virginia’da satıldı. Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American ve First Street markaları şüpheli ürünler listesine eklendi.

Şirket, geri çağırmanın “sınırlı miktarda” ürün için ve gönüllü şekilde başlatıldığını, şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bildirilmediğini duyurdu.

WALMART'TA SATILAN ÜRÜNLER DE TOPLATILDI

Hafta başında Walmart’ta satılan Great Value marka dondurulmuş karidesler de aynı gerekçeyle geri çağrılmıştı. FDA, hem Southwind Foods hem de Great Value markalı ürünlerin Endonezya’daki BMS Foods tarafından paketlendiğini açıkladı.

İTHALAT ASKIYA ALINDI

FDA, BMS Foods’un ürünlerinin “sağlıksız koşullarda üretildiğini” ve bu durumun Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası’nı ihlal ettiğini tespit ederek firmanın karides ürünlerinin ABD’ye girişini durdurdu.

Kurum, şu ana kadar ABD gıda tedarik zincirinde Sezyum-137 pozitif çıkan herhangi bir ürüne rastlanmadığını vurguladı.

TEHLİKELİ RADYOAKTİF İZOTOP

ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre Sezyum-137, yüksek dozda maruz kalınması halinde yanıklara, akut radyasyon hastalığına ve ölüme yol açabilen tehlikeli bir radyoaktif madde. FDA, riskin boyutlarını izlemeye devam edeceklerini ve gerekirse yeni önlemler alınacağını duyurdu.