Suriye'deki YPG'li teröristten skandal sözler: Biz Allah’tan büyüğüz

Suriye'de tartışma yaratan görüntü...

Şam yönetimin uzlaşmadan kaçınan terör örgütü SDG/YPG'ye başlattığı operasyonda, büyük bir ilerleme kaydedildi.

Ordu, başta Rakka ve Deyrizor olmak üzere terör örgütünü birçok kentten çıkarmayı başardı.

İSLAM'I HEDEF ALMAYA BAŞLADILAR

Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırında köşeye sıkışan terör örgütü militanlarının içine düştükleri çaresizlik, inanç değerlerine saldırıya dönüştü.

PKK/YPG bağlantılı olduğu belirtilen bir terörist, İslam'ı ve Müslümanlığı hedef alan sözler sarf etti.

"BİZ ALLAH'TAN BÜYÜĞÜZ"

Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir PKK’lı teröristin, İslam dünyasının ortak nidası olan "Allah-u Ekber" sözünü hedef alarak, "Onlar Allah-u Ekber diyor. Biz yaşasın Kürt ve Kürdistan diyoruz.

Biz Allah’tan büyüğüz." şeklindeki ifadeleri büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu sözler, sabah saatlerinden itibaren birçok sosyal medya platformunda binlerce paylaşım aldı.

Birden fazla hesap tarafından "Allah’a küfür", "kafirlik", "İslam düşmanlığı" olarak nitelendirilen ifadeler, büyük öfke yarattı.