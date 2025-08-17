ABD'de restoranda silahlı saldırı: 3 ölü 8 yaralı

ABD’nin New York kentinde, Brooklyn’in Crown Heights bölgesindeki “Taste Of The City Lounge” adlı restoranda silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

SALDIRGAN ARANIYOR

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, saldırıda birden fazla şüphelinin bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın sürdüğünü, henüz kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı. Ölenler arasında 27 ve 35 yaşlarındaki iki erkek ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bulunduğu ifade edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.