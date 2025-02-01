ABD'de saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalıştığı bebeğini öldürdü

Haber Merkezi

ABD'nin Georgia eyaletinde şok edici bir cinayet vakası yaşandı.

Coweta kentinde yaşayan 32 yaşındaki Morgan Alyson Creel, beraber uyuduğu bebeğinin uyandığında hareketsiz yattığını gördü.

Küçük çocuğun öldüğünü fark eden anne durumu yetkililere bildirdi.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİN BEBEĞİ YAKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Hemen yetkilileri arayan Creel, bebeğiyle birlikte uzanıp onu saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakaldığını belirtti.

Olay yerine gelen polis, bebeğin sağ tarafında ciddi yanıklar tespit etti ve çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

UYUŞTURUCU VE ALKOL İDDİALARI

Polis, olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Creel’in uyuşturucu kullanma aparatıyla karşılaştı.

Olay tutanağında, Creel’in “arka verandada” bir esrar içme aparatı bulundurduğu belirtildi.

Creel, bebeğin ölüm anında “kontrole tabi bir maddenin etkisi altında” olmakla suçlanıyor.

İKİNCİ DERECEDEN CİNAYET SUÇLAMASI

Bebeğin ölümünün ardından Creel, ikinci dereceden çocuğa eziyet suçlamasıyla tutuklandı, ancak Kasım 2023'te kefaletle serbest bırakıldı.

ALKOLLÜ ŞEKİLDE TRAFİĞE ÇIKINCA TEKRAR TUTUKLANDI

Bir yıl sonra, aynı yılın Ocak ayında alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı.

Fox 5 Atlanta'nın gördüğü iddianameye göre büyük jüri önceki haftalarda Creel'e ikinci derece cinayetten bir yasal suçlama daha yöneltti.

Creel, 24 Ocak’ta tutuklanarak Coweta İlçe Hapishanesi'ne yerleştirildi. Ancak perşembe günü itibarıyla, Creel’in mahkum listesinde yer almadığı bildirildi.