ABD'de seks oyuncağı yüzünden kangren oldu: Penisi kesildi

Haber Merkezi

ABD'de korkunç bir olay meydana geldi.

Kaliforniya eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki bir adam, cinsel problemler yaşadığı gerekçesiyle kendisine bir seks oyuncağı aldı.

Oyuncağı 24 saat boyunca cinsel organında takılı halde bırakan yaşlı adam, gün sonunda eve geldiğinde büyük bir acı yaşadı.

SEKS OYUNCAĞI ORGANINA SIKIŞTI

Oyuncağı elleriyle çıkaramayan adam, bu defa pense kullanmayı denedi.

Pense de acısına çare olmayınca Kaliforniya Üniversitesi Üroloji Bölümü doktorlarına giderek yardım istedi.

PENİSİ KANGREN OLDU

Hastayı muayene eden doktorlar, cinsel organının renginin kahverengi olduğunu görünce dehşete düştü.

Hastaya kangren teşhisi kondu.

CİNSEL ORGANI KESİLDİ

Urology Case Reports dergisine de konu olan vakanın ölen penis dokusuna müdahale edildi ve cinsel organının bir bölümü ampute edildi.