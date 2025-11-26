ABD'de serbest bırakılan Türk bilim insanı Dölek: Güvenlik açığını ihbar ettiğim için tutuklandım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Furkan Dölek’in 50 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını bildirdi.

TAHLİYE EDİLDİ VE CHICAGO'YA GELDİ

Şahin, Dölek’in Teksas’ın Meksika sınırındaki El Paso kentindeki hapishaneden tahliye edildikten sonra avukatıyla birlikte Chicago’ya geldiğini aktardı.

TASC adına davayı gönüllü takip eden Avukatlar Michael Gökhan Kıran ve Seyit Şahin, ortak açıklamada şunları belirtti:

"Türk Amerikan toplumunun haklarını savunmak bizim için bir sorumluluktur. Dr. Furkan Dölek’in özgürlüğüne kavuşması bu sorumluluğun doğal sonucudur."

TASC öncülüğünde, Türk Amerikan toplumunun desteğiyle kefalet bedeli kısa sürede toplandı. Dölek, tutuksuz yargılanması süresince Chicago’da ikamet edecek.

GÜVENLİK AÇIĞINI İHBAR ETTİ, TUTUKLANDI

ABD’de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024’te Fermilab laboratuvarında araştırmacıların radyoaktif risk altında olduğunu tespit etmiş, bunu ABD’li yetkililer ve sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardından Dölek, Nisan 2024’te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti. Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimlerin sonuçsuz kalması nedeniyle son 4 aydır vizesiz olarak ABD’de ikamet etmiş ve Kanada’ya yürüyüşle protesto başlatmıştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SONRASI ORTADAN KAYBOLMUŞTU

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek’in sosyal medyadaki paylaşımları gündem olmuştu. Dölek’ten 27 Ağustos’tan sonra haber alınamamış, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nun girişimiyle 4 Eylül’de New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.