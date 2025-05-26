ABD'de silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber

Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken saldırının nedenine ya da olası şüphelilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

YARALI SAYISI ARTABİLİR

Yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.