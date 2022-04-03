ABD'de silahlı saldırı düzenlendi

Sacramento'da yaşanan saldırıda en az 6 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir görgü tanığı, karşılaştığı tabloyu anlattı.

ABD, bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu.

Saldırı, Kaliforniya eyaletinin Sacramento kentinde meydana geldi.

6 ÖLÜ, 9 YARALI

ABD polisi, yaşanan silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sacramento Polis Departmanı, saldırının pazar sabahı erken saatlerde yaşandığı bilgisini paylaştı.

MAHALLE SAKİNLERİNE UYARI: UZAK DURUN

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda ambulansın olay yerine sevk edildiği görüldü.

Polis ekiplerinin de gönderildiği bölgedeki sakinlerden alandan uzak durmaları istendi. Berry Accius isimli görgü tanığı, olay yerine saldırıdan kısa bir süre sonra geldiğini söyledi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Accius, "Gördüğüm ilk şeyin kurbanlar olduğunu zannediyorum. Vücudunda bir sürü kan olan bir kız gördüm. Genç bir kız 'Kız kardeşimi öldürdüler' diye bağırıyordu. Bir anne koşarak, 'Oğlum nerede, vuruldu mu' diye soruyordu." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde kargaşa ve travmanın yaşandığını belirten Accius, "Görmek istemediğiniz bir sürü şey var." diye ekledi. Associated Press, olay yerinden fotoğraflar yayınladı.