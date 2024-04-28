Monaco kaybetti, Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 kaybettiği maçın ardından bitime 3 hafta kala 12 puanlık fark yakalayan Paris Saint-Germain şampiyonluğunu resmen ilan etti.

ensonhaber.com

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Lyon ile Monaco karşı karşıya geldi.

Bu maç öncesinde lider PSG'nin 12 puan gerisinde yer alan Monaco'nun matematiksel olarak şampiyonluk şansını devam ettirebilmesi için kazanması gerekiyordu.

5 golün çıktığı maçı Lyon kazandı

Maça çok hızlı başlayan Monaco henüz ilk dakikada Ben Yedder'in golüyle üstünlüğü yakaladı.

Lyon 22. dakikada Lacazette ile skoru 1-1'e getirdi. 26. dakikada Benrahma sahneye çıktı ve Lyon devreye 2-1 önde girdi.

60. dakikada Ben Yedder kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skora yeniden denge getirdi.

84. dakikada gelişen kontratakta Malick Fofana topu ağlarla buluşturarak Lyon'u 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lyon maçı 3-2 kazandı.

PSG, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Bu sonucun ardından PSG ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Monaco'nun 12 puan önünde üst üste üçüncü toplamda ise 12. şampiyonluğunu ilan etti.

Paris ekibi dün Le Havre ile 3-3 berabere kalarak taraftarı önünde şampiyonluğu garantileme fırsatını kaçırmıştı.

Kylian Mbappe'nin 7. şampiyonluğu

Sezon sonunda PSG'den ayrılıp Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe henüz 25 yaşında 7. kez Ligue 1 şampiyonluğu gördü.

Ligue 1'de ilk şampiyonluğunu Monaco formasıyla yaşayan Fransız süper yıldız, PSG formasıyla da 6 kez bu zaferi tattı.

Hafta sonu kupaya kavuşacaklar

Paris Saint-Germain 12 Mayıs Pazar günü oynayacağı Toulouse maçında şampiyonluk kupasına kavuşacak.