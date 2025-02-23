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İHA

ABD'de silahlı saldırılar ile sarsılmaya devam ediyor...

Pensilvanya eyaletine bağlı York şehrindeki UPMC Memorial Hastanesi’nde düzenlenen saldırı ile silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

ÇOK SAYIDA YARALI

Saldırıda en az 2 kolluk görevlisi, çok sayıda doktor ve hemşire silahla yaralandı.

Yetkililer, yerel saatle 10.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda toplam kaç kişinin yaralandığının henüz belirlenmediğini aktardı.

Polis, silahlı saldırganın öldürüldüğünü belirtti.

SALDIRI "AİLE İÇİ ŞİDDET OLAYI" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Savcılık, saldırının "aile içi şiddet olayı" olarak değerlendirildiğini aktarırken, soruşturmanın henüz ilk aşamaları olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

Hastane tarafından yapılan açıklamada ise, şöyle denildi: