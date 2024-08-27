ABD'de sivrisinekten bulaşan virüs alarmı Massachusetts eyaletinde sivrisinekler aracılığıyla bulaşan doğu at ensefaliti virüsüne karşı önlem alınıyor.

AA & Ensonhaber

Massachusetts Sağlık Departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, sivrisinekler aracılığıyla yayılan doğu at ensefaliti virüsü hakkında basına önemli açıklamalarda bulundu.

Goldstein, Boston'un batısında yer alan Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide bu virüsün tespit edildiğini doğruladı. Bu vakayla birlikte, eyalette 2024 yılının ilk doğu at ensefaliti vakasının görüldüğünü ifade eden Goldstein, virüsün yayılmasını önlemek için acilen harekete geçtiklerini vurguladı. Ayrıca, hastalıkla mücadele konusunda tüm vatandaşları gereken önlemleri almaya ve katkıda bulunmaya çağırdı.

"SİVRİSİNEK İLACI KULLANIN, CİLDİNİZİ ÖRTÜN"

Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle da hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi.

Washington Post gazetesinin haberine göre Randle, bölge sakinlerine, sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri tavsiyesinde bulundu, açık hava etkinliklerinin sivrisineklerin yoğun olduğu vakitlere denk getirilmemesi uyarısı yaptı.

Öte yandan, yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerini, sivrisineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında planlanan açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye çağırdı.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.

DOĞU AT ENSEFALİTİ

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.