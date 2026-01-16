Suriye ordusu, Halep’in doğusuna operasyon öncesinde tahliye uyarısı yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de gerilim hat safhada...

Halep kentindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerini, terör örgütü PKK/YPG'den temizleyen Suriye ordusu yeni bir operasyona hazırlanıyor.

TAHLİYE EMRİ YAYINLANDI

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı, Deyr Hafer’deki PKK/SDG terör örgütü merkezlerinin koordinatlarını yayınladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, sivil halkı bu bölgelerden uzak durmaları gerektiğine dair uyarıyor.

"SALDIRI İÇİN KULLANILAN NOKTAYI VURACAĞIZ"

Teröristler ve eski rejimin kalıntıları, bu bölgeleri kullanarak Halep ve çevresine drone saldırıları düzenliyor.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada "YPG'nin saldırı için kullandığı noktayı vuracağız" ifadeleri kullanıldı.

"BİZ SURİYE İÇİN BİRLİK İSTİYORUZ"

Operasyon için hazırlıklar devam ederken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dikkat çeken bir video mesaj yayınladı.

Mesajında birleşik Suriye vurgusu yapan Şara, "Kürt halkımıza: Fitne ve nifak söylemlerine inanmayın. Size zarar veren bizim hasmımızdır. Biz Suriye için iyilik, kalkınma ve birlik istiyoruz.Vallahi Arabın, Kürdün, Türkün veya başka birinin takva ve erdem dışında birbirine üstünlüğü yoktur." dedi.

HAREKETLİLİK BELİRLENDİĞİ DUYURULMUŞTU

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bazı arabulucuların müdahale girişimleri ve Halep’in doğu bölgesindeki tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik çabalara rağmen, Halep kenti ile doğu kırsalı için tehlikenin devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, terörist Bahoz Erdal’ın Kandil Dağları’ndan Tabka bölgesine geldiğinin ve PKK mensuplarının Suriye halkı ile orduya yönelik askeri faaliyetleri buradan yöneteceğinin tespit edildiği ifade edilmişti.

BELİRLENEN HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesinde bulunan terör örgütü PKK/SDG hedeflerine operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında tahliye uyarısı verilen bölgeler ateş altına alınarak vurulmaya başlandı.