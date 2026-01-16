Donald Trump'tan İran'a teşekkür: Büyük saygı duyuyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da 28 Aralık 2025’te ülkedeki yaşam pahalılığı ve enflasyon nedeniyle başlayarak kısa sürede şiddetli protestolara dönüşen olaylar sırasında İran’da gözaltına alınarak idam cezasına çarptırılan kişilerin idamlarının iptal edilmesine yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Daha önceki açıklamalarında Tahran yönetimine idam cezalarına son vermesi çağrısında bulunan Trump, İran hükümetinin söz konusu çağrıları olumlu karşılamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran yönetimine teşekkür ederek, "İran hükümetinin dün gerçekleşmesi beklenen 800’den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de gerçekleştirdiği daha önce gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada" ifadelerini kullanmıştı.

BİR ÖYLE BİR BÖYLE: TRUMP BİLDİĞİNİZ GİBİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da süren protestolara ilişkin 13 Ocak'ta dikkat çeken bir çıkış yaparak, İranlı göstericilere açık destek vermiş ve protestolara devam etmelerini istemişti.

Trump açıklamasında, “İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini ağır ödeyecekler.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, İran’da protestocuların öldürüldüğünü öne sürerek bu durum sona erene kadar Tahran yönetimiyle temas kurulmayacağını da söylemişti.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran’da döviz kurunun ulusal para birimi karşısında hızla yükselmesi, ekonomik sıkıntıları derinleştirirken ülke genelinde protestoları tetikledi.

Piyasalardaki belirsizlik ve durgunluk özellikle Tahran’da esnafı sokağa döktü. Bazı kentlerde kepenk kapatan esnafın da katıldığı gösteriler kısa sürede rejim karşıtı protestolara dönüştü, birçok şehirde binlerce kişi sokaklara çıktı.

İlk günlerde eylemlere müdahale etmeyen güvenlik güçleri, protestoların yayılmasıyla birlikte göz yaşartıcı gaz ve saçma atan tüfeklerle müdahaleye başladı. Yer yer polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

ÖLÜ SAYISI 3 BİNE DAYANDI

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurdu.

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 19 bin 97 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmadı.