ABD'de skandal olay : İki öğretmen, öğrencilere grup seks teklif etti Wisconsin eyaletinde iki lise öğretmeni, müstehcen fotoğraflar gönderdikleri öğrencilere grup seks teklif etti. Öğrencilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonrası öğretmenler istifa etti.

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ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha...

Wisconsin eyaletinde meydana gelen olayda, Joseph Craig Lisesi'nde öğretmen olarak çalışmaya başlayan Alexsia Saldaris ve okulda 11 yıldır öğretmen olan Jennifer Larson, öğrencilerine cinsel içerikli mesaj göndermek ve grup seks teklif etmekle suçlandı.

Seks partisine davet ettiler

Öğretmenlerin, 9.sınıfta okuyan bir öğrencinin Snapchat hesabına müstehcen fotoğraflar gönderdiği ve onu bir seks partisine davet ettiği belirlendi.

Okul gezisinde yaşandı

İlk cinsel istismarın bir okul gezisinde yaşandığı iddia edilirken, her iki öğretmen de suçlamaları kabul ederek 12 Nisan'da idari izne ayrıldı.

İstifa ettiler

Daha sonra suçlamaların ortaya çıkmasının ardından iki öğretmen de istifa etti.

Soruşturma sürüyor

Janesville Polis Departmanı, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.