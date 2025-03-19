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İHA

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın çarpışma merkezindeki araçlara, molotofkokteyli ve silahla saldırı düzenlendi.

Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından (LVMPD) yapılan açıklamada, merkezdeki araçların yandığına ilişkin ihbar alındığı, görgü tanıklarının siyah kıyafetli bir şüphelinin araçları ateşe verdiğini söylediği aktarıldı.

2 ARAÇ TAMAMEN YANDI

Merkezin ön tarafına ise sprey boyayla "Diren" yazıldığı görüldü. İtfaiye yangına müdahale ederken, en az 5 Tesla'da hasar meydana geldiği, 2'sinin tamamen yandığı ifade edildi.

Şüphelinin saldırıda molotofkokteyli ve ateşli silah kullandığı, araçlara en az üç el ateş edildiği belirtildi. Saldırının nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oregon, Colorado ve Missouri'de de Tesla bayileri, molotofkokteylleriyle hedef alınmıştı.

ABD GENELİNDE ELON MUSK PROTESTOLARI

ABD'de kamu kurumlarında işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, federal personel sayısında yapılan kesintilerdeki rolü nedeniyle kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla bayilerinin önünde protesto ediliyordu.

Mart ayının başında Portland şehrindeki Tesla elektrikli araç bayisinin önünde yaklaşık 350 gösterici protesto düzenlemişti. New York şehrindeki bir Tesla mağazasının önünde de protesto gerçekleştirilirken, yaşanan şiddet olayları nedeniyle 9 kişi gözaltına alınmıştı.