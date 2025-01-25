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AA

ABD'de mide bulandıran olay...

Virginia eyaletine bağlı Washington-Liberty adlı lisenin kapalı yüzme havuzuna ait kadın soyunma odasına giren bir erkek, öğrenciler arasında paniğe neden oldu.

Çocuklarını okula getiren veliler ise, havuzun soyunma odasında bekleyen çıplak adamı gördüklerinde durumu hemen okul yönetimine bildirdi.

"ERKEK DEĞİL, KADIN"

Ancak yetkililer, "Trans bireyler kadınlara ait bölümleri kullanabilir" karşılığını verdi.

Okul idaresine ve Arlington Halk Okulları yönetimine de başvuran veliler, "cinsiyet eşitliği" ilkesi gereği bu duruma müdahale edilemeyeceği yanıtını aldı.

TECAVÜZDEN SABIKALI ÇIKTI

Bazı velilerin durumu polise bildirmesi üzerine 22 ayrı cinsel suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Richard Kenneth Cox (58) gözaltına alındı.

Yasalardaki açığı kullanarak okullarda kız öğrencilerin arasına rahatlıkla giren bu sapık adam, veliler ve öğrenciler arasında büyük tepkiye neden oldu.

TÜRK OYUNCU MEHTAP ALTUNOK DA ŞİKAYETÇİ

ABD'de yaşayan Türk oyuncu ve televizyon sunucusu Mehtap Altunok, Washington-Liberty lisesinin havuzunda 7 yaşındaki kızının yüzme dersi sonrası duşların olduğu bölüme geçerken içerinde çıplak bir erkek olduğunu görünce onu uyardı.

Ancak "trans olduğu için kadınlara ait bölümleri kullanabileceği"ni söyleyen Cox dışarı çıkmadı.

Durumu havuz yönetimine şikayet eden Altunok, "Cinsiyet ayrımı yapamıyoruz. Bunlar kendilerini kadın olarak görüyorlar. Kadın olarak gördükleri için kadınlar banyosunu kullanabileceklerini düşünüyorlar." yanıtını aldığını söyledi.

"ONLARIN HAKKININ BAŞLADIĞI YERDE BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN HAKKI BİTİYOR"

Olaydan rahatsızlık duyan diğer veliler gibi şikayette bulunan Altunok, Arlington Halk Okulları yönetimine elektronik posta gönderdi.

Altunok, "Onlardan gelen mesaj daha da üzücüydü. Gerçekten çocuk haklarının olmadığını düşündürdü bana. Biz bütün cinsiyetlere karşı saygılı olmak zorundayız diyordu. Yani onların özgürlüğünün başladığı yerde ne yazık ki bizim çocuklarımızın özgürlüğü bitiyor." ifadelerini kullandı.

KIZ ÖĞRENCİLERİN ARASINDA ÇIPLAK ŞEKİLDE DOLAŞTI

Cox'un kadınlar duşunda ve soyunma odasında çıplak bir şekilde dolaşmasından rahatsız olan birçok veli de olay ile ilgili şikayette bulundu, bazı veliler de okul yönetiminin yanıtını tatmin edici bulmayınca polise başvurdu.

İsmini vermek istemeyen bir başka veli de şüphelinin okullarına çok daha önceden musallat olduğunu ve şüpheliyi eylül ayında okul yönetimine şikayet ettiğini ancak trans olduğunu beyan ettiği için yönetimin şahsın kızlara ait soyunma odalarını kullanmasını engellemediğini aktardı.

CHATGPT SAPIĞI ŞİKAYET EDEN MAİLİ DÜZENLEMEDİ

Okul yönetimine yazdığı İngilizce metni düzenlemesi için Chat GPT adlı yapay zeka programına yükleyen Altunok, "Okula yazdığım şikayet mailinin daha düzgün bir şekilde gitmesini istedim ama Chat GPT de bu konuda bizi yardımsız bıraktı. Her konuda yardımsız kaldık, ta ki bu kişinin yakalandığını duyana kadar." sözleriyle yapay zeka programının "cinsiyet ayrımı" gerekçesiyle metni düzenlemeyi reddettiğini bildirdi.

TECAVÜZCÜ SAPIK YAKALANDI

Arlington bölgesindeki başka bir halk spor merkezine sahte isimle girmeye çalışan şüphelinin, birçok cinsel suçtan sabıkalı Richard Kenneth Cox olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına aldı.

Dedektiflerin yaptığı araştırma Cox'un, 21 Ekim günü Washington-Liberty lisesindeki şikayetlerde yer alan şahıs olduğunu gösterdi.

Zanlının, daha önce de bölgedeki başka okullarda ve spor salonlarında işlediği cinsel suçlardan hüküm giydiği ve mahkeme kayıtlarında erkek olarak geçtiği ortaya çıktı.

Cox’un daha önce de 11 ve 14 yaşındaki çocuklara yönelik cinsel suçlar dahil olmak üzere 22 ayrı sabıkası olduğu belirlendi.

Özel bölgelerini kasıtlı olarak kamuya açık bir yerde veya başkalarının bulunduğu bir yerde müstehcen şekilde teşhir etmek ve çocuklara yakın olmayı yasaklayan bir suçtan mahkum olduktan sonra bir lisenin 100 fit (yaklaşık 30 metre) yakınında amaçsızca dolaşmak dahil birçok suçlamayla karşı karşıya olan Cox, 3 Mart’ta hakim karşısında çıkacak. Zanlının bölgedeki başka spor salonlarında da benzer suçları işlediğine ilişkin deliller iddianameye eklendi.