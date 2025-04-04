ABD'de trans rakibiyle dövüşmek istemeyen kadın eskrimciye diskalifiye

AA

ABD'de trans sporcu skandalı..

Maryland eyaletinde, ABD Eskrim Federasyonu tarafından 30 Mart'ta müsabakalar düzenlendi..

Ancak müsabakalarda, trans rakiple karşılaşmak istemediğini bildiren Stephane Turner adlı kadın sporcuya diskalifiye cezası verildi..

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Açıklamada, transseksüel rakibine karşı yarışmayı reddeden bir kadın eskrimcinin diskalifiye edilmesi kararının federasyon kurallarına uygun olduğu savunuldu.

RAKİBİNİN TRANS OLMASINI PROTESTO ETTİ

Bir turnuva sırasında rakibinin trans bir birey olduğunu anlayan Turner, durumu protesto ederek müsabakadan çekilmişti.

X'te paylaşılan görüntülerde; Turner'in, bir önceki sene erkek takımında yer alan rakibi Redmond Sullivan karşısında diz çökerek hakeme bu karşılaşmayı kabul etmediğini söylediği görüldü.

KADIN ESKRİMCİYE DESTEK BÜYÜK

Turner'in bu itirazı karşısında hakemin kendisine siyah kart gösterdiği, bunun karşısında Turner ve ekibinin şaşkınlık yaşadığı anlar görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay bir günde 5 milyondan fazla görüntülenme alırken, videonun altına çoğu Turner'a desteğini ortaya koyan 3 bin 700 civarında yorum bırakıldı.