ABD'de Türk doktor, ortağını öldürtmekten suçlu bulundu

Koronavirüsü, hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemiyle bir zamanlar tıp dünyasında adından bahsettirmiş ve ABD'deki 'Enochian BioSciences' şirketinin kurucularından Türk doktor Serhat Gümrükçü, ortağını öldürtmekten suçlu bulundu.

2018'in Ocak ayında, 49 yaşındaki Gregory Davis, 42 yaşındaki Türk biyoteknoloji devi ve aynı zamanda ortağı Serhat Gümrükçü tarafından düzenlenen kiralık katil planıyla evinden kaçırıldı ve öldürüldü.

ORTAĞINI ÖLDÜRMEK İÇİN TETİKÇİ TUTTU

Daily Mail'de yer alan habere göre Gümrükçü, Davis'i, aralarındaki başarısız bir petrol anlaşmasıyla ilgili yasal işlem başlatmakla tehdit etmesinin ardından cinayeti planladı.

Savcılar, Gümrükçü'nün, 38 yaşındaki arkadaşı Berk Eratay'ın ve 45 yaşındaki Aron Ethridge adlı ikinci bir aracının, 37 yaşındaki tetikçi Jerry Banks'in, Davis'in evine ABD Mareşal Yardımcısı olarak gelmesini sağlamasını istediğini söyledi.

CANSIZ BEDENİ BİR GÜN SONRA BULUNDU

Banks, kırmızı ve mavi acil durum ışıklarıyla donatılmış bir arabayla Davis'in evine gitti ve sorguya çekilmesi gerektiğini söyledi.

Katil daha sonra Davis'i kaçırıp öldürdü. Cesedi bir gün sonra evinin yakınında bulundu.

Cinayet şüphelileri ve Gümrükçü, Mayıs 2022'den bu yana cinayete azmettirme suçundan tutuklu yargılanıyor.

DAVA ERTELENDİ

Banks, Eratay ve Ethridge, eylül ayı sonunda yapılan duruşmalarda ceza alırken Gümrükçü'nün cezası, kasım ayına ertelendi.

Banks, 200 ay hapis yattıktan sonra beş yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacak. Erata, 110 ay hapis yattıktan sonra üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacak. Ethridge ise, 140 ay hapis yattıktan sonra beş yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacak.