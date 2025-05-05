ABD'de üniversite mezunlarının borçları artıyor

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ABD'de yeni dönem...

Eğitim Bakanlığına bağlı Federal Öğrenci Yardım Ofisi (FSA), 2020'de Donald Trump'ın ilk döneminde aldığı ve eski Başkan Joe Biden'ın da uzattığı "Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan borç tahsilatlarını" bugün itibarıyla yeniden başlatıyor.

5 MİLYON KİŞİ TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ DURUMDA

Bakanlık verilerine göre şu anda 5 milyondan fazla borçlu, temerrüde düşmüş durumda.

Ödeme gecikmeleriyle mücadele eden 4 milyon kişi ise temerrüde düşme riski altındayken, bu sayının gelecek aylarda 10 milyona ulaşabileceği öngörülüyor.

ÜNİVERSİTELİLERİN BORÇLARI ARTIYOR

ABD'de 40 milyondan fazla üniversite mezununun, 1,6 trilyon dolardan fazla öğrenci kredisi borcu varken, toplam borçluların sadece yüzde 38'i kredi ödemelerini zamanında yapabiliyor.

Temerrüde düşen borçlular; maaş haczi, vergi iadelerinin kesilmesi ve Sosyal Güvenlik ödemelerinin azaltılması gibi finansal yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

BIDEN AF PLANI AÇIKLAMIŞTI

Borçlular, gelecek iki hafta içinde aylık ödeme yapma, gelir odaklı geri ödeme planına kaydolma veya kredi rehabilitasyonuna başvurma amacıyla Bakanlık bünyesindeki öğrenci kredilerinin yönetiminden sorumlu birim ile iletişime geçmeleri gerektiğine dair FSA'dan e-posta alacak.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2022'de her bir borçlu için 20 bin dolara kadar öğrenci kredisi borcunu silmeyi öneren af planını açıklamıştı.

Ancak bu plan, Haziran 2023'te Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Mahkeme, Biden yönetiminin bu tür bir af programını uygulama yetkisine sahip olmadığına hükmetmişti.