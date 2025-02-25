ABD'de uyuşturucu bağımlısı kadının burnu düştü

Haber Merkezi

ABD'de görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

Kelly Kozyra isimli kadın kullandığı uyuşturucu yüzünden hayatının şokunu yaşadı.

38 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Kelly Kozyra, arkadaşlarıyla gittiği bir gece partisinde kokain çekti.

KULLANDIĞI UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN BURNU DÜŞTÜ

3 ay sonra burun delikleri kanayan kadın önce buna aldırış etmedi sonrasında ise yüzünde kocaman bir boşluk oluştuğunu fark etti.

Kokainden dolayı burnu düşen kadın 15 operasyon geçirdi.

15 OPERASYON GEÇİRDİ: İŞİNDEN DE OLDU

Uyuşturucu bağımlısı kadın, bu kötü alışkanlığından dolayı yemek yememeye, uyumamaya başladı.

The Sun'ın aktardığına göre Kozyra son olaraksa işinden de ayrıldı.

"NEREDEYSE HER GÜN KULLANDIKTAN SONRA BURNUMDA KANAMA BAŞLADI, DERİ SÜMKÜRDÜM"

Tedavi için 80 bin dolar harcayan kadın, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: