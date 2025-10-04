ABD'de, Venezuelalı göçmenlerin 'Geçici Koruma Statüsü' kaldırılacak

Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti, uyuşturucu kartelleriye mücadele kapsamında Karayip Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırması sonrası Venezuela ile yaşadığı gerginlik sürüyor.

Bu kapsamda, ABD yönetiminden bir hamle daha geldi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Venezuelalıların "Geçici Koruma Statüsü"nün kaldırılmasına izin verdi.

YÜKSEK MAHKEME KARARI ASKIYA ALDI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminin ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Venezuelalılara yönelik TPS programını sonlandırmasının usule aykırı olduğuna hükmeden alt mahkeme kararına itiraz etmesinin ardından, Yüksek Mahkemenin bu itirazı değerlendirerek alt mahkeme kararını askıya aldığı ifade edildi.

"MAHKEME, TRUMP YÖNETİMİNİN ACİL TALEBİNİ KABUL ETTİ"

Kararın 3'e karşı 6 oyla alındığı belirtilen açıklamada "ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ülkede bulunan 300 binden fazla Venezuelalı yabancıya verilen Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirmek için yaptığı acil talebi kabul etti." ifadesi kullanıldı.

"ÖNCEKİ YÖNETİMLER BU STATÜYÜ SUİSTİMAL ETTİ"

Açıklamada, Geçici Koruma Statüsü'nün "her zaman sadece geçici olması gerektiği" vurgulanarak, önceki yönetimlerin TPS'yi "suistimal ettiği, sömürdüğü ve fiili bir af programına dönüştürdüğü" iddia edildi.

TRUMP: ABD HALKI İÇİN BİR ZAFER

Trump'ın, ülkenin göçmenlik sistemini ABD vatandaşlarına fayda sağlayacak şekilde yeniden düzenlediği savunulan açıklamada, Yüksek Mahkemenin verdiği karar, "ABD halkı ve sağduyusu için bir zafer" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, ABD vatandaşlarının güvenliğini öncelemek için her aracı kullanmaya devam edeceği vurgulandı.