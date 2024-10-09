ABD'de yaklaşan panik: Son 100 yılın en güçlü kasırgası Florida'ya doğru ilerleyen Milton Kasırgası sonrası vatandaşlar tarafından hazırlıklar sürerken yetkililerden yapılan açıklama endişe uyandırdı. "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" şeklinde yapılan açıklama sonrası kasırganın büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği paylaşıldı.

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ABD yeni bir kasırga felaketine hazırlanıyor...

Flori'da kıyılarına doğru ilerleyen kasırgaya ilişkin yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ederken, birçok endişeli Floridalı marketleri boşaltıyor ve yollara düşüyor.

Federal ve yerel yetkililerden yapılan son açıklama ise halkta büyük paniğe yol açtı.

100 YILIN EN GÜÇLÜSÜ OLACAK

Saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, NWS tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak." denildi.

Ayrıca, açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmininde bulunuldu.

"TAHLİYE EMİRLERİNE UYULMALI"

Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirtirken bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

Öte yandan, hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği bildirildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaşmış ve son olarak bir seviye yavaşlayıp kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini aktarmıştı.

NASA'NIN ASTRONOTU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

NASA'nın astronotu Matthew Dominick, Milton Kasırgası'na ilişkin görüntüleri çekerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Astronot, söz konusu görüntülere, "Yaklaşık 2 saat önce Milton Kasırgası'nın yanından geçen zaman atlamalı görüntü. 1/6400 sn pozlama, 14mm, ISO 500, 0,5 sn aralık, 30 fps" notunu düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)