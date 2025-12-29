Rusya: Ukrayna, Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu

- Ukrayna'nın, Putin'e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
- Rusya, bu iddia üzerine misilleme yapacaklarını açıkladı; Zelensky ise iddiaları yalanladı.
- ABD Başkanı Trump ve Putin arasında bu konuda olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Ukrayna-Rusya hattında sıcak saatler...
Ukrayna'nın, Novgorod'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğu açıklandı.
Söz konusu açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafından yapıldı.
"91 İHA'NIN TAMAMI İMHA EDİLDİ"
Lavrov, "Ukrayna sabaha karşı Novgorod Bölgesi’nde Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu.
Saldırıda kullanılan 91 insansız hava aracının tamamı imha edildi." ifadelerini kullandı.
"MİSİLLEME İLE YANIT VERECEĞİZ"
Lavrov, bu durumdan ötürü müzakere pozisyonlarının değişeceğini dile getirdi.
Saldırıya karşılık vereceklerini vurgulayan Lavrov, "Bu terörizme misillemeyle yanıt vereceğiz" dedi.
UKRAYNA'DAN YALANLAMA GELDİ
Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den iddialara jet hızında yanıt geldi.
Zelensky, "Saldırı iddiaları yalan, Rusya Ukrayna-ABD arasındaki görüşmelerdeki ilerlemeyi engellemek istiyor." dedi.
TRUMP İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gelişmeler dikkatle takip edilirken önemli bir görüşme gerçekleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü duyuruldu.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Ukrayna konusunda konuşulduğu belirtilirken iki lider arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.