Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Azerbaycan'dan destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Somali'den bağımsızlık ilan eden Somaliland, geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından bir ülke olarak tanınmıştı.

Birçok ülke İsrail'in kararına tepki gösterirken Azerbaycan da açıklamalarda bulundu.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTI'NA AYKIRI"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Somaliland bölgesinin tanınmasının, uluslararası hukukun norm ve ilkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ın da kendi topraklarında uluslararası hukuka aykırı yabancı askeri işgal ve ayrılıkçılıkla ilgili acı tecrübeler yaşadığı hatırlatıldı.

Azerbaycan'ın tüm devletlerin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının korunmasına kararlılıkla bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma sorumlu davranma ve uluslararası hukuk normlarına tam uyum sağlama çağrısında bulunuldu.

SOMALİLAND'I TANIYAN TEK ÜLKE İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, "Somaliland'ı tanıyan tek ülke" oldu.

1991'DE BAĞIMSIZLIK İLAN ETMİŞTİ

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.