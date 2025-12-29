Rus özel elçisi Kirill Dmitriyev'den Miami'de sörf videosu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna barış planı görüşmelerinin önemli figürlerinden olan Rus baş müzakerecisi yaptığı paylaşımla gözleri üzerinde topladı.

SÖRF VİDEOSUNA BEĞENİ YAĞDI

Rusya Özel Elçisi Kirill Dmitriyev, X sosyal medya platformunda "Miami ruhu" anlamına gelen "Miami spirit" yazısıyla sörf yaptığı bir video yayınladı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinin kıyısında sörf yapan Dmitriyev'in videosu internette ilgi gördü.

TİŞÖRTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Özel Elçi Kirill Dmitriyev, sörf yaptığı videoda giydiği, Türkçe'ye "Bir dahakine Moskova'da" şeklinde çevrilebilecek "Next time in Moscow" yazılı tişört ile dikkat çekti.

Tişörtteki yazının Vladimir Putin'in Alaska'da görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ı, bir dahaki sefer için Moskova'ya davet etmesine gönderme yaptığı düşünülüyor.

GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK ROL OYNUYOR

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard mezunu Dmitriyev, Putin tarafından görüşmelerde etkin bir güç olabileceği temennisi ile görevlendirilmişti.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rus hapishanesindeki bir Amerikan vatandaşının serbest bırakılması konusunda da görüşen Dmitriyev için Witkoff, "Rusya'dan gelen bir beyefendi var, ismi Kirill, onun etkisi çok. Önemli biriydi. İki taraf arasında köprü kuran önemli bir arabulucuydu." ifadelerini kullanmıştı.