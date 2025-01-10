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AA

Amerika, korkunç boyutlara ulaşan yangınla sarsılıyor...

Geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerleme kaydederek yeni bölgelere yayılıyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler yüzlerce hektarlık alanı küle döndürürken, can kayıpları da yaşanıyor.

Yetkililerce, bölgede yaşamını sürdüren 200 bin kişi için tahliye emri verilirken, vatandaşlardan ve ünlü isimlerden gelen tepkiler ise çığ gibi büyüyor.

Los Angeles Belediye Başkanı Bass da, yangınlar sürerken Gana gezisinden dönmediği için eleştirilerin hedefi oldu.

Bass'ı 'beceriksiz' olmakla suçlayan Amerikalı iş insanı Elon Musk da X platformundan paylaşıda bulundu.

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİNDEN SERT ELEŞTİRİLER

Kentin lüks Pacific Palisades bölgesinde devam eden yangınlarda evleri zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, Los Angeles'ın Demokrat Belediye Başkanı Karen Bass'a tepki gösterdi.

Aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on binlerce insanın kaçmaya çalıştığı yangınlarla ilgili, şu yorumlarda bulundu:

Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok.

"BU YANGIN 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ' YÜZÜNDEN DEĞİL CAHİL APTAL"

Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood da sosyal medyadan, Demokrat isimleri hedef alarak, şu sözleri sarf etti:

Bu yangın ‘iklim değişikliği’ yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, senin gibi liberal aptalların (California Valisi) Gavin Newsom ve (Los Angeles Belediye Başkanı) Karen Bass gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor.

"İTFAİYE BÜTÇEMİZ BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN KESİLDİ"

Ünlü aktris Sara Foster da Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödediklerini ancak eyaletin bu kadar büyük orman yangınlarıyla başa çıkmadığını ve tamamen hazırlıksız olduğunu belirtti.

Foster, sosyal medya hesabından, "Hidrantlarımız boştu. Bitkiler aşırı büyümüştü ve çalılar temizlenmemişti. Eyalet valimiz, kabile liderleri balıkları korumak istediği için rezervuarlarımızı boşalttı. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi." yorumunu yaptı.

CARUSO: "3. DÜNYA ÜLKESİ GİBİ"

Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso da, bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu ifade etti.

Caruso, "Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi." ifadelerini kullandı.

YANGINLAR ÇOK SAYIDA ÜNLÜNÜN EVİNE DE SIÇRADI

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangında Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi birçok ünlünün Los Angeles'ın en pahalı bölgelerindeki evlerini kaybettikleri ya da evlerinin zarar gördüğü belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI BASS'IN GANA GEZİSİ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde Belediye Başkanı Karen Bass'a, yangınlar sürerken Batı Afrika ülkesi Gana'ya yaptığı resmi ziyaretten hemen dönmediği için tepki gösteriliyor.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak aday gösterdiği Richard Grenell, X sosyal medya hesabından, "şehir yerle bir olurken" Bass'ı Afrika'da olmakla eleştirdi.

Amerikalı iş insanı Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, Bass'ı "beceriksiz" olmakla suçladı.

HOLLYWOOD'DAKİ TAHLİYE KARARININ KALDIRILDIĞI DUYURULDU

Bass, yaptığı basın açıklamasında, şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına yol açtığını ifade etti.

Aşırı kuraklığın da yangınları etkilediğini belirten Bass, rüzgarların biraz dindiğini bu sayede Hollywood'da yapılan çalışmalarda aşama kaydedildiğini söyledi.

Hollywood'daki tahliye kararının kaldırıldığını dile getiren Bass, basın toplantısında da eleştirilere maruz kaldı.

BASS, AÇIKLAMADA BULUNMADI

Yangınlar sırasında Gana gezisinde olan Bass, dün seyahat dönüşü havaalanında gazetecilerin sorularıyla karşılaşmıştı.

Los Angeles'ta yangınlar sürerken Gana ziyaretinden dönmediği için eleştirilen Bass, "Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

İTFAİYE BÜTÇESİNDE KESİNTİ

ABD basınında, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın, Temmuz 2024'de itfaiye departmanının bütçesinde büyük bir kesinti yaptığı ve çıkması muhtemel yangınları öngöremediği için muhalefet tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldığı bilgileri yer aldı.

Haberlerde, Bass'ın, orman yangınlarından aylar önce şehrin itfaiye teşkilatına ayrılan bütçede 17,6 milyon dolar kesinti yapan bir kararı imzaladığı belirtildi.

Los Angeles Şehir Kontrolörü Kennith Mejia'nın, X hesabından yaptığı paylaşımda da 2024-2025 mali yılı bütçesinde de yangınla mücadele kaynaklarından kesinti yapıldığı görüldü.

Yangınla mücadeleden kesinti yaparak hayvanat bahçesi, kütüphane ve "esrar düzenlemesi" gibi projelere ek kaynak aktardığı için Belediye Başkanı Bass eleştiri konusu oldu.

SU DEPOLARINDA YETERLİ MİKTARDA SU OLMAMASI ELEŞTİRİLDİ

Belediye Başkanı Bass ayrıca yangınlar devam ederken Gana'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen John Dramani Mahama'nın yemin törenine katılmak ve buradan geç dönmekle suçlandı.

Sivil aktivist Ricci Sergienko, 2024-2025 bütçesinde yangınla mücadele fonunda kesintiye gidilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Karen Bass'a bir eleştiri de Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) bütçesine yaptığı katkı dolayısıyla yöneltildi.

Los Angeles'ta, yangını söndürmek için kullanılan su depolarında yeterli miktarda su olmaması da tartışma konusu oldu.

TANKLARDA DEPOLANAN SULARIN TÜKENDİĞİ AÇIKLANDI

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlar sürerken, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP) Üst Yöneticisi (CEO) Janisse Quinones, yangından en çok etkilenen bölgelerden Pacific Palisades'de tanklarda depolanan suyun tükendiğini duyurdu.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Los Angeles'ta yayılan yangınlarla mücadele sürerken, itfaiye yetkilileri su kaynaklarının azaldığını telsizlerle duyurmaya başladı.

LADWP CEO'su Quinones, basına yaptığı açıklamada, yangından en çok etkilenen lüks Pacific Palisades bölgesindeki depolama tanklarındaki suyun tükendiğini ve yüksek kesimlerde hidrantlardaki su akışının azaldığını belirtti.

Quinones, "Palisades'deki sistemde büyük talep oldu. Sistemin sınırlarını aşırı zorladık. 15 saat boyunca normalin dört katı talep oldu ve bu su basıncını düşürdü." diye konuştu.

"BU DURUMDAN SON DERECE ENDİŞELİYİM"

Yüksek kesimlerde yerel su sistemiyle yangınla mücadelenin zor, alçakta kalan bölgelerde su basıncının güçlü olduğunu belirten Quinones, suyun hızla tüketildiğini, tankların bu hızda doldurulamadığını ifade etti.

Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi Traci Park da yaptığı açıklamada "Los Angeles kentinin, kamu altyapısına ve güvenlik ortaklarımıza kronik olarak az yatırım yaptığı bariz ve son 24 saattir görülüyor. Bu durumdan son derece endişeliyim." ifadelerini kullandı.

200 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE UYARISI

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarında ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiği, 180 bin kişi için tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi.

Los Angeles'ta yetkililer, yeniden kameraların karşısına geçerek 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarla ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Los Angeles County Şerifi Robert Luna, ölü sayısı 5 olarak açıklansa da kaç kişinin hayatını kaybettiğini "tam olarak bilmediklerini" ve sayının artmasını beklediklerini belirtti.

Luna, şerif departmanının ölü sayısı konusunda ilçe adli tabibiyle çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, "Kriz devam ediyor, ölü sayısı konusunda sabırlı olun. Umarım yanılırım ama sayının artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

TAHLİYE BÖLGELERİNDE YAĞMA VE BENZERİ SUÇLAR

Yangınlardaki yıkımın büyük olduğuna işaret eden Luna, bazı alanların "sanki bomba atılmış gibi göründüğünü", bu bölgelerde köpekler ve arama ekipmanlarıyla kapsamlı çalışma yapacaklarını söyledi.

Yetkililerin tahliye emirlerine uyulması gerektiğini vurgulayan Luna, "Los Angeles County'de şu anda yaklaşık 180 bin kişi tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi de tahliye uyarısı altında." dedi.

Luna, tahliyesi istenen sakinlerin uyarılara riayet etmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, tahliye bölgelerinde en az 20 kişinin yağma veya benzeri suçlardan tutuklandığı bilgisi verildi.

"YIKIMIN BU KADAR KÖTÜ OLMASININ NEDENİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ RÜZGARLAR"

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da kent yönetiminin yangınlara karşı hazırlıksız olduğu ve bazı sokaklardaki yangın musluklarının suyunun bittiği yönündeki eleştirilere değinerek, "Hepimiz bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu ve ayrıca yangın musluklarının bu tür büyük yıkımlarla başa çıkmak için inşa edilmediğini biliyoruz." diye konuştu.

Bass, yangınları körükleyen ve destek uçaklarının müdahalesini geciktiren şiddetli rüzgarlara dikkati çekerek, "Yıkımın bu kadar kötü olmasının nedeni buydu, benzeri görülmemiş rüzgarlar." ifadesini kullandı.

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley de 7 Ocak'ta başlayan Palisades bölgesindeki yangında hala kontrol sağlayamadıklarını belirterek, "Palisades yangınının Los Angeles tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

YANGINOIN BAŞLANGICI AKTİF OLARAK İNCELENİYOR

Crowley, alevlerin 27 bin dönümden fazla alanı yaktığını, bunun da yaklaşık 20 bin futbol sahasına denk geldiğini söyledi.

Yangınlarla ilgili kundaklama soruşturmalarının yapıldığı dile getiren Crowley, 16'sı kundaklama uzmanı 21 yetkilinin ve eğitilmiş bir köpeğin, özellikle Palisades yangınının başlangıcını aktif olarak incelediğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, devam eden yangınlar nedeniyle kentte doğal gaz kesintileri olduğunu, ulaşım sistemi ve kanalizasyon sisteminde ciddi hasarlar meydana geldiğini ifade ederek, vatandaşlara suyu kaynatarak içmeleri uyarısında bulundu.

BÖLGELERDEKİ TÜM OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin evin tamamen yandığını ifade etmişti.

Yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangınlar nedeniyle ilgili bölgelerdeki tüm okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVE BAŞLAYACAK

Los Angeles Şerifi Robert Luna, kentte devam eden yangınlarla ilgili düzenlenen basın toplantısında son durumu değerlendirdi.

Luna, California eyaletine bağlı yaklaşık 400 ulusal muhafızın Los Angeles'taki yangınlarla mücadele için görevlendirildiği ve bu gece belirlenen bölgelerde göreve başlayacaklarını duyurdu.

Ulusal muhafızların yangınla mücadele kapsamında altyapı ve trafik kontrolünden çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar farklı alanlarda görev yapacağını kaydeden Luna, söz konusu personelin takviye edilmesiyle mücadele güçlerinin artacağını belirtti.

Luna ayrıca toplantısında, kendi bölgelerinde şu ana dek 5 kişinin öldüğünü teyit edebileceklerini ancak ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

HELİKOPTERLER DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA YER ALIYOR

ABC News'ün haberine göre Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, düzenlediği basın toplantısında "LA County ve bölgedeki 29 itfaiye teşkilatının hiçbiri, bu tür yaygın bir felakete hazırlıklı değil." dedi.

Los Angeles Bölge Şerifi Ofisinin X hesabından yapılan açıklamada, yangınla mücadelenin sürdüğü, helikopterlerin de söndürme çalışmalarında yer aldığı bildirildi.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yağmacılıktan 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

RAHAT ÜSLUBU TARTIŞMA KONUSU OLDU

California Valisi Gavin Newsom, yanan bir evin önünde CNN'e verdiği röportajda, yangın musluklarında su bulunmamasına ilişkin, "Yerel yetkililer, bunu çözmeye çalışıyor." dedi.

California yönetiminin konuya ilişkin atacağı adıma değinmeyen Newsom'ın arkasındaki yangına rağmen elleri cebinde ve rahat bir üslupla konuşması dikkati çekti.

Los Angeles İtfaiyesi, bütçe kesintisinin "büyük yangınlarla mücadeleyi etkileyeceği" uyarısı yapmış

"BÜYÜK YANGINLARA HAZIRLIK VE MÜDAHALE YETENEĞİNİ" AZALTACAĞI KONUSUNDA UYARIDA BULUNULMUŞTU

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, Los Angeles İtfaiyesinin bütçesinde yapılan kesinti, kentte tartışmalara neden oldu.

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'in, yangınların başlamasından haftalar önce itfaiye departmanının bütçesinden yaklaşık 18 milyon dolar kesilmesinin "büyük yangınlara hazırlık ve müdahale yeteneğini" azaltacağı konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Crowley, bütçe kesintisiyle ilgili 4 Aralık 2024'te yazdığı resmi bilgi notunda, "Bu bütçe kesintisi, itfaiyenin orman yangınları da dahil olmak üzere büyük ölçekli acil durumlara hazırlanma, eğitim verme ve müdahale etme kapasitesini ciddi şekilde sınırlandırdı." ifadesini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI BASS'TAN BÜTÇE KESİNTİSİ SAVUNMASI

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise söz konusu kesintinin son yangınlara müdahaleyi olumsuz etkilemediğini savundu.

Bass, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına yanıt verirken, bütçe kesintisinin büyütülecek bir rakam olmadığını ve herhangi olumsuz duruma yol açmadığını öne sürdü.

6 UÇAK VE 12 HELİKOPTERLE MÜDAHELE

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinin en yıkıcı yangınıyla mücadele sürerken, alevlere yalnızca 6 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, Los Angeles'ta yayılan yangınlara müdahale çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, eyalet dışından gelenler ve federal yardımlar dahil toplam 12 helikopter ve 6 uçakla yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangına müdahale eden hava araçlarından birinin, Kanada'dan gelen sivil bir uçak olduğu kaydedildi.

BİDEN'DAN İTALYA ZİYARETİNİ İPTAL KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının son ziyareti olan İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal etti.

Biden, California Valiliğinin doğal afetle mücadelesini kolaylaştırmak için bir federal afet bildirisi imzaladığını açıkladı.

Biden, Los Angeles yangınlarından kaynaklanan masrafların tamamını 6 ay karşılayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Biden, Los Angeles'taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray'da diğer yetkililerle ortak basın toplantısı düzenledi.

"FEDERAL HÜKÜMETİN 180 GÜN BOYUNCA MALİYETLERİN YÜZDE 100'ÜNÜ KARŞILAYACAĞINI AÇIKLIYORUM"

Yangınlarla mücadele konusunda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Biden, bu kapsamda felaketin neden olduğu masrafları karşılama oranını federal yönetim olarak yüzde 100'e çıkardıklarını kaydetti.

Biden, "Bugün, federal hükümetin 180 gün boyunca (yangından dolayı ortaya çıkan) maliyetlerin yüzde 100'ünü karşılayacağını açıklıyorum. Enkaz ve tehlikeli malzemelerin kaldırılması, geçici barınaklar, ilk müdahale ekipleri, ödenecek maaşlar ve diğer önlemlerin masrafları karşılanacak." ifadelerini kullandı.

DONALD TRUMP'TAN BİDEN YÖNETİMİNE TEPKİ

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti.

Trump, California yönetiminin çevre politikalarının tatlı suyu sulak alanlara ve vahşi yaşama yönlendirdiğini ve bunun yangınla mücadelede kullanılan su kaynaklarını kuruttuğunu iddia ederek, California Valisi Newsom'un istifasını istedi.

Vali Newsom ise CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu durumda bile siyaset yapmak istemesi inanılır gibi değil." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan Trump'ın Biden'a yönelik eleştirilerine karşı bir açıklama henüz yapılmadı.

İTFAİYEDEN KÜÇÜK SU ÇANTALARI İLE MÜDAHALE

İtfaiyenin, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde devam eden yangınlara müdahale ederken zaman zaman küçük su taşıma çantalarını kullanması dikkati çekti.

Los Angeles İtfaiyesi, küçük yangınlara daha hızlı ve pratik şekilde müdahale edebilmek için bu tür yardımcı aparatları kullandıklarını belirtirken, kentte büyük yıkıma neden olan yangınlara bu şekilde müdahale edilmesi sosyal medyada tepki topladı.

Görüntüleri X hesabından paylaşan Collin Rugg adlı Amerikalı gazeteci, "Los Angeles itfaiyesi yangınları söndürmek için çanta kullanmaya başvurdu. Los Angeles dünyanın en zengin ülkesinin 2. büyük kenti ve itfaiye yangınlara kadın çantalarıyla müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Paylaşım çok sayıda yorum alırken pek çok kullanıcının, itfaiyecilerin yangına müdahalesine eleştirileri öne çıktı.

İtfaiyecilerin kullandığı su taşıyıcı aparatın "kadın çantası" olmadığını belirten kullanıcılar olsa da çok sayıda kişi, Los Angeles İtfaiyesinin küçük yangınlara müdahalede daha profesyonel teçhizatlarının olup olmadığının tartışılması gerektiğini belirtti.

Paylaşıma yapılan yorumların çoğunda kentin Demokrat yönetimine sert eleştiriler yapıldı ve itfaiyecilerin daha profesyonel yangın söndürme imkanlarının olması gerektiği dile getirildi.

TARİHİN EN MALİYETLİ YANGINI OLABİLİR

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süren yangınların ülke tarihinin en maliyetli yangınlarından olabileceği bildirildi.

JPMorgan tarafından yayımlanan analizde, bölgedeki yangınlardan kaynaklanan ekonomik kayıplara ilişkin beklentilerin dünden bu yana iki kattan fazla artarak 50 milyar dolara yaklaştığı belirtildi.

Yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği ifade edilen analizde, bu rakamın, yangınların kontrol altına alınmaması halinde daha da artabileceği kaydedildi.

SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ KAYIPLAR

Söz konusu kaybın, ülke tarihindeki en maliyetli yangın olan 2018'deki Camp yangınından kaynaklanan yaklaşık 10 milyar dolarlık sigortalı kaybın üzerinde olduğu aktarılan analizde, "Yangınların şu ana kadar kontrol altına alınamamış olması ve yayılmaya devam etmesi, olası ekonomik ve sigortalı kayıplara ilişkin tahminlerin artabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesi yer aldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS'den yapılan açıklamada ise Los Angeles'daki yangınların sigorta sektörü için önemli kayıplara neden olacağı bildirildi.

Açıklamada, ilk tahminlerin, yangınlardan etkilenen mülklerin nihai sayısına bağlı olarak toplam sigortalı zararın 8 milyar doları aşacağına işaret ettiği aktarıldı.

Ayrıca analistler, milyarlarca dolarlık kayıpların California'nın halihazırda kırılgan olan konut sigortası piyasası üzerinde önemli bir baskı yaratabileceği konusunda uyardı.

TOPLAM HASAR VE EKONOMİK KAYIP 52 MİLYAR DOLAR İLE 57 MİLYAR DOLAR ARASINDA

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather tarafından dün yapılan açıklamada da California'daki yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın ilk belirlemelere göre 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, yangınların en kötüsünün Santa Monica'dan Malibu'ya kadar uzanan bir bölgede devam ettiği ve medyan konut değerlerinin 2 milyon doların üzerinde olduğu ülkenin en pahalı gayrimenkullerinden bazılarını etkilediği aktarılmıştı.

Pacific Palisades sakinlerinin birçoğunun ise sigorta şirketlerinin artık yüksek fiyatlı ve yüksek riskli bölgedeki gayrimenkuller için teminat sağlamaması nedeniyle konut sigortalarının olmadığını bildirdiği kaydedilmişti.