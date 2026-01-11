Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te karargaha çevirdiği hastane görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde bulunan ve mahalle merkezinde yer alan Yasin Hastanesi’nin, örgütün bölgeyi işgal ettiği dönemde “Halit Fecir” adıyla kullanıldığı belirlendi. Hastanenin, YPG/SDG unsurları tarafından askeri karargaha dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Görüntülenen binada lav silahı, roketatar, piyade tüfekleri, el bombaları, hücum yelekleri ve çok sayıda mühimmat bulundu. Örgütün, hastanenin hemen her bölümünü patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi.

Yetkililer, hastanenin altına açılan tünellerin de bombalarla döşendiğini, bu nedenle söz konusu alanlara henüz giriş izni verilmediğini aktardı. Güvenlik güçleri, patlayıcıların imhası tamamlanana kadar bölgenin kontrol altında tutulduğunu bildirdi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI MAHALLE

Halep’te YPG/SDG unsurlarının en son sıkıştığı bölge olan Şeyh Maksud Mahallesi’nde uzun süre yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Nüfusun yoğun olduğu mahallede örgüt mensuplarının sivilleri kalkan olarak kullandığı, bu yolla Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Çatışmaların ardından YPG/SDG unsurlarının mahalleyi terk etmeyi kabul ettiği, sivillerin zarar görmemesi için Suriye ordusu tarafından güvenli koridorlar oluşturulduğu ve tahliyelerin belirlenen zaman dilimlerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Suriye’de YPG/SDG’nin 6 Ocak’tan itibaren kontrol ettiği bölgelerden Halep’teki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediği belirtilmişti. Şam yönetimi, örgüte 10 Mart Mutabakatı’na uyma ve Halep’teki saldırıları durdurma çağrısında bulunmuştu.

Ancak saldırıların devam etmesi üzerine Suriye ordusu, YPG/SDG’nin işgal ettiği Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki hedeflere yönelik nokta operasyonlar başlatmıştı.