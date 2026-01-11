ABD basını, Trump’ın İran’a yönelik askeri seçenekler konusunda bilgilendirildiğini yazdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ortalığı karıştıracak iddia...

Ülkede 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD’nin İran’a yönelik askeri seçenekleri konusunda bilgilendirildiği iddia edildi.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Adı açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Trump'a son günlerde farklı müdahale planları hakkında bilgi verildiği belirtilerek, ABD'nin doğrudan askeri güç kullanmayacağı seçeneklerin de ele alındığı aktarıldı.

Trump, İran’a müdahale konusunda henüz nihai bir karar vermediği ifade edilen haberlerde, Trump’ın İran'daki protestolarda can kaybının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi bir şekilde harekete geçmeyi düşündüğü öne sürüldü.

"ABD YARDIM ETMEYE HAZIR"

Trump, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğü arıyor.

ABD yardım etmeye hazır" demişti.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı, İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da 109 olduğunu aktardı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise, protestolar sırasında bugüne kadar 8’i çocuk olmak üzere en az 420 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

PEZEŞKİYAN 'DIŞ GÜÇLER' DEDİ

Öte yandan yeni bir açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, protestolarda yabancıların yer aldığını iddia etti.

Dış güçlerin gösterilere müdahil olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Yurt dışından teröristleri ülkeye getirdiler. Camileri ateşe verdiler. İnsanları ateşe verdiler, bazılarını kafalarını kestiler. Bu insanlar bu ülkeye ait değiller." ifadelerini kullandı.