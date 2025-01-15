ABD'de yasa tasarısı kabul edildi: Transseksüeller kadın spor müsabakalarına katılamayacak

AA

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisinde, ilkokuldan üniversite seviyesine kadarki tüm transseksüellerin, okullardaki kadın spor müsabakalarında yer almasını yasaklayan tasarı 206'ya karşı 218 oyla kabul edildi.

DEMOKRATLAR TASARAIYI AYRIŞTIRICI BULDU

Oylamadan önceki tartışmalarda Cumhuriyetçiler, erkek doğduktan sonra cinsiyet değiştirmiş transseksüellerin kadın spor müsabakalarına katılmasının diğer kadın sporculara haksızlık olduğunu savunurken, Demokratlar ise tasarıyı ayrıştırıcı ve öğrencilere zarar verici şeklinde nitelendirdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, tasarıya Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Henry Cuellar ve Vicente Gonzalez de destek verdi.

İZİN VEREN OKULLAR FONLARINI KAYBEDECEK

Tasarının, Kongre'nin Senato kanadından da geçip yasalaşması halinde, transseksüel kızların veya kadınların yarışmasına izin veren okullar federal eğitim fonlarını kaybedecek.

Doğuştan erkek olan kişilerin cinsiyet değiştirerek kadın spor müsabakalarına katılması ülkede tartışmalara neden olmuş, Cumhuriyetçiler geçen yıl seçim kampanyalarında konuyu gündeme getirerek en az 111 milyon dolar reklam harcaması yapmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da seçim kampanyaları sırasında Kongre'nin bu konuda bir yasa geçirmemesi halinde Başkanlık yetkisini kullanarak bunu yasaklayacağını belirtmişti.