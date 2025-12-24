ABD'de yaşlı bakımevinde patlama meydana geldi

- Pensilvanya'da bir yaşlı bakımevinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
- Patlamaların, gaz sızıntısı kontrolü sırasında oluştuğu belirtildi.
- Binanın bir kısmı yıkıldı ve 5 kişiden haber alınamıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
ABD'de hareketli dakikalar...
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakımevinde patlama yaşandı.
KISA ARALIKLARLA 2 PATLAMA
Patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama olduğunu ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
5 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR
Patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığı belirtilerek, 5 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.