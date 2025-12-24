Abone ol: Google News

ABD'de yaşlı bakımevinde patlama meydana geldi

Pensilvanya eyaletinde yaşlı bakımevinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek patlama sonucu binanın bir kısmının ise yıkıldığı kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 09:34
  • Pensilvanya'da bir yaşlı bakımevinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
  • Patlamaların, gaz sızıntısı kontrolü sırasında oluştuğu belirtildi.
  • Binanın bir kısmı yıkıldı ve 5 kişiden haber alınamıyor.

ABD'de hareketli dakikalar...

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakımevinde patlama yaşandı. 

KISA ARALIKLARLA 2 PATLAMA

Patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama olduğunu ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

5 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR 

Patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığı belirtilerek, 5 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

