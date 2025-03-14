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DHA

ABD'de korku dolu anlar yaşandı..

Denver Uluslararası Havalimanı'nda American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, kalkışa hazırlanırken birden alev almaya başladı..

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği açıklandı..

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İNİŞİN ARDINDAN ALEV ALDI, UÇAKTA 172 YOLCU BULUNUYORDU

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA), yaptığı açıklamaya göre, uçak Colorado Springs'ten havalandı ve Teksas'taki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Ancak uçak, yerel saatle 17.15'te (TSİ 02.15) Denver'a iniş yaptı. İnişin ardından uçağın pistte ilerlerken alev aldığı kaydedildi. American Airlines, uçakta altı mürettebat üyesiyle birlikte toplam 172 yolcunun bulunduğunu belirtti.