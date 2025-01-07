ABD'de yolcu uçağında iki ceset bulundu

DHA

ABD'de şaşırtan bir durum yaşandı.

New York'tan, Florida'ya gelen JetBlue uçağı Fort Lauderdale Havaalanı'na indikten sonra görevliler, bakım incelemesi yaparken tekerlek yuvasında iki ceset buldu.

Hayatını kaybedenlerin 58 yaşındaki Mirko Marweg ve 37 yaşındaki Luis Aldarondo Jr. olduğu tespit edildi.

UÇAĞIN TEKERLEK YUVASINDA İKİ CESET BULUNDU

Bir JetBlue temsilcisi Fox'a bağlı WOFL-TV'ye uçağın 1801 sefer sayılı uçuş rotasını kullandığını doğruladı.

FlightAware'e göre uçak New York'taki JFK havaalanından yerel saatle akşam 07.50 civarında ayrılmış ve saat 11.10'da Fort Lauderdale'e inmişti.

"NEDENİ BİLİNMİYOR"

Soruşturma devam ettiği için insanların kompartımana nasıl girdiği bilinmiyor.

Temsilci, “Bu yürek parçalayıcı bir durum ve bunun nasıl meydana geldiğini anlama çabalarını desteklemek için yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlıyız." dedi.