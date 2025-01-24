ABD'de yüzlerce göçmen gözaltına alındı

AA

Amerika'da Donald Trump'ın göreve başlamasıyla dikkat çeken kararlara imza atılmaya devam ediliyor..

Son gelişmeye ilişkin bilgiler ise Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

Açıklamada, ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları'nın (ICE) ülkenin farklı bölgelerinde 538 belgesiz göçmeni gözaltına aldığı bildirildi.

"TRUMP YÖNETİMİNİN ATACAĞI ADIMLARIN SADECE KÜÇÜK BİR ÖN İZLEMESİ"

Açıklamada, 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığı kaydedilerek, "Bu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkemizin sınırlarını güvenli hale getirmek için atacağı adımların sadece küçük bir ön izlemesi." ifadesi yer aldı.

Gözaltına alınan bazı kişilerin isimleri ve işledikleri suçlar "örnek olarak" X'te paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİNİN ABD GAZİSİ OLDUĞU VURGULANDI

Gözaltıların bazılarının düzenlendiği Newark şehrinin Belediye Başkanı Ras Baraka, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Newark, insanların hukuksuz bir şekilde terörize edilmesine seyirci kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Newark'da düzenlenen operasyonu "korkunç" olarak tanımlayan Baraka, gözaltına alınanlardan birinin ABD gazisi olduğunu vurguladı.