ABD'deki California Üniversitesi'ne ırk ayrımcılığı suçlamasıyla dava açıldı

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Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli ve en tanınmış üniversitelerinden biri olan California Üniversitesi hakkında, "üniversiteye kabullerde siyahi ve Latin Amerika kökenli adaylara öncelik vererek ırk ayrımcılığı yaptığı" suçlamasıyla dava açıldı.



Üniversitenin "siyahi ve Latin Amerika kökenli adaylara öncelik vererek ırk ayrımcılığı" yaptığını öne sürülüyor.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ırk ayrımcılığına karşı kurulan bir öğrenci grubu, California Üniversitesine dava açtı.

IRKÇILIK İDDİALARI DAVAYA DÖNÜŞTÜ

California Üniversitesi Sözcüsü, kabul sürecinde ırkın bir değerlendirme etmeni olmadığını, ırk ve etnik köken bilgilerinin istatistiksel veriler için toplandığını söyledi.

Daha önce California Üniversitesi’nde “Irkçı polise hayır” sloganı atan Filistin eylemcisi öğrenci, şiddet uygulanarak gözaltına alınmıştı.

ÜNİVERSİTE, DAHA ÖNCE DE ŞİDDET EYLEMİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Özellikle İsrail'in Gazze'deki zulmü sonrasında hem ABD hem de Avrupa Birliği'nde din ve ırk ayrımcılığı arttı.

O dönemde, üniversitenin kampüsünde gerçekleşen gösterilerde şiddetle gözaltına alınan öğrenciler, üniversitenin baskıcı tutumunu eleştirmişti.

İSRAİL SALDIRILARI SONRASI BATININ "ÖZGÜRLÜKÇÜ" MASKESİ DÜŞTÜ

California Üniversitesi'nde yaşanan bu tartışma, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği ülkelerinde artan din ve ırk ayrımcılığına dair endişeleri de yeniden gündeme getirdi.

Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, ırkçılık ve dini önyargıların daha görünür hale gelmesi, Batıda toplumsal gerilimi artırmış durumda.