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Haber Merkezi

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığa daldı.

Aracı kullanan şahıs, daha sonra otomobilden inerek çevredekilere ateş açtı.

Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

New Orleans Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırgan, kalabalık bir alanda önce aracını yayaların üzerine sürdü, ardından aracından inerek rastgele ateş açmaya başladı.

ARAÇLA KALABALIĞIN İÇİNE DALDI: POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Polis, saldırının kasıtlı olduğunu belirterek olayın bir terör saldırısı olabileceğine dikkat çekti.

Louisiana Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bourbon Caddesi’nde bu sabah erken saatlerde yaşanan korkunç bir şiddet olayı hepimizi derinden sarstı. Herkesi olay mahallinden uzak durmaya ve güvenlik güçlerinin çalışmalarını kolaylaştırmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yetkililer ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.

ARAÇTA PATLAYICI BULUNDU: TERÖR SALDIRISI ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan yetkililer tarafından, kalabalığa dalan aracın içinde patlayıcıların bulunduğu açıklandı.

New Orleans polisi, FBI ile saldırıya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

ABD polisi, saldırganla polisin çatışması sırasında 2 memurun yaralandığını bildirdi.

FBI SORUŞTURMAYI DEVRALDI

Ayrıca saldırının bir terör saldırısı olduğu belirtilerek, olayın FBI tarafından devralındığı aktarıldı.

Son olarak saldırının derinlemesine araştırılacağı açıklandı.