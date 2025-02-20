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DHA

Son dönemde uçak kazalarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Kuzey Kore, Rusya ve ABD gibi ülkelerde çok sayıda insan yaşanan feci kazalarda hayatını kaybetti.

ABD'de de son dönemde birçok kaza yaşanırken son vaka Toronto'da yaşandı.

YOLCULARA TAZMİNAT KARARI

Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan 80 kişinin bulunduğu Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı iniş esnasında yere çakıldı.

Ters dönen uçak alev alırken şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Konuya ilişkin soruşturma ve incelemeler bir yandan sürdürülürken kaza nedeniyle yolculara tazminat ödeneceği bildirildi.

YOLCU BAŞI 30 BİN DOLAR

Hava yolu firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki yolculara 30 bin dolar ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi. Delta Hava Yolları sözcüsü, “Bu jest hiçbir şarta bağlı değil ve yolcuların haklarını etkilemiyor” ifadesini kullandı.