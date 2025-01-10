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Haber Merkezi

ABD tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşıyor.

Kaliforniya eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

Yangın nedeniyle binlerce ev kül oldu, dünyaca ünlü mahalle ve sahiller yaşanmaz hale geldi.

200 bin kişi için tahliye uyarısı yapılan bölgede alevler ilerlemeye devam ediyor.

Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'DE GÜNDEM İFTAİYENİN YETERSİZLİĞİ

Alevler ilerlemeye devam ederken ülkede itfaiyenin yetersizliği de gündemde.

Özellikle itfaiye içinde istihdam edilen eşcinsel kadın personeller sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ABD'de özellikle Biden yönetiminde ordu, polis ve itfaiye gibi önemli kurumlarda eşcinsellerin fırsat eşitliği adı altında sayısı artırıldı.

Hem fiziki hem de mental olarak bu mesleklere uygun olmadıkları iddia edilen kişilerin sırf gay-lezbiyen lobilerine hoş görünmek için istihdam edilmeleri tepki çekiyor.

ABD sosyal medyasında ise son günlerde eşcinsel kadın bir itfaiye çalışanının röportajı gündemde.

"BİR ERKEK KENDİNİ YANLIŞ DURUMA SOKMUŞ DEMEKTİR"

Röportajda bir erkeği yangından kurtaramayacağını belirten eşcinsel kadın, bir erkeğin kendini bir kadın itfaiye eri tarafından kurtarılacak duruma düşmesinin bir hata olacağını da sözlerine ekliyor.

İtfaiyeci kadın, "Bu işi yapacak kadar güçlü mü?' ya da 'kocamı bir yangından çıkaramazsınız ki' gibi yorumlar yapıldığında benim cevabım şu olur, eğer kocanı yangından çıkarmam gerekiyorsa zaten kendini yanlış bir duruma sokmuş demektir." ifadelerini kullanıyor.

RÖPORTAJ YENİDEN GÜNDEME

Bu sözler, Los Angeles yangınından sonra yeniden gündeme geldi ve ABD itfaiyesindeki gay ve lezbiyenlerin kovulması istendi.

"NE KADAR GAY-TRAVESTİ VARSA İTFAİYEYE DOLDURDUNUZ"

Özellikle Biden muhalifi Cumhuriyetçiler ayakta.

Biden yönetiminin eşcinsellere bu kadar alan açmasına kızan birçok Cumhuriyetçi vekil duruma tepki gösteriyor.

Biden yönetiminin itfaiye teşkilatına ne kadar gay, travesti ve obez kadın varsa doldurduğunu söyleyen vekiller "Kocaman okyanusun yanında Malibu sahili yanıyor ucube solcular izliyor." ifadelerini kullanıyor.