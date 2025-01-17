ABD'deki yangın felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi

DHA

ABD, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşıyor.

Yetkililer, ABD’nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyururken, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

KENTTEKİ EĞİTİM DE DURDU

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde 11 gündür devam eden yangınlar nedeniyle kentteki eğitim sekteye uğradı.

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Müfettişi Alberto Carvalho yaptığı açıklamada, çok sayıda okulun yandığını veya ağır hasar aldığını söyledi.

Yangınlar nedeniyle kentteki eğitimin önemli ölçüde sekteye uğradığını aktaran Carvalho, yangında hasar alan bazı okulların yeniden inşasının 2 yıldan fazla sürebileceğini belirtti.

Yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelen bazı okullardaki öğrenciler, güvende olan bölgedeki diğer okullara geçici olarak nakledildi.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Gabriela Chevez-Munoz, birçok okulu yok eden orman yangınları nedeniyle eğitimi altüst olan binlerce öğrenci arasında yer alıyor.

Chavez-Munoz, yangınlardan korktuğunu ancak en yakın arkadaşıyla yeniden bir araya geleceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

EĞİTİMİ SÜRDÜRMENİN YOLLARI ARANIYOR

Şehrin dört bir yanındaki eğitimciler de yangınlar nedeniyle öğrenciler için eğitim hayatlarını sürdürmenin yollarını geliştirmeye ve "normallik" duygusunu geri getirmeye çalışıyor.

Birçok okul, şu anki odak noktalarının iyileşme ve topluluk duygusunu tesis etmeye çalışmak olduğunu belirterek, örgün eğitime ara verdi.

Bazı okullar eğitime devam etmek için yeni bir yer ararken çocukların aktivitelere katılmaları için buluşma ve geziler düzenliyor.

Pasadena Birleşik Okul Bölgesi bu hafta 14 bin öğrencinin eğitim gördüğü tüm okulları kapalı tutarken, bunun yerine öğrencilere katılımın zorunlu olmadığı çevrimiçi etkinlikler sundu.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.